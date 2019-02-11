كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 11 فبراير 2019 11:42 مساءً - السيسي يمنح الأفارقة المتميزين جوائز فى الجلسة الختامية للقمة الأفريقية



شهدت وقائع الجلسة الختامية لاجتماعات القمة الأفريقية العادية بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا فى دورتها الـ 32، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، توزيع توزيع جوائز الزعيم كوامى نكروما للتميز العالمى وجوائز تكريم المرأة. وسلم الرئيس عبد الفتاح السيسى، الجوائز للفائزين، حيث تم منح عبد الشافى فهمى عبادة، أستاذ الفيزياء من مصر، 100 ألف دولار أمريكى، نظرًا لجهوده فى نظريات الإشعاع المغناطيسى وأعمال فى مجال الفيزياء النوعية، كما حصل البروفيسور ديفيد من جنوب أفريقيا أستا العلوم البيئة والمستقبلية على 400 ألف دولار وهدية تذكارية.

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