هيفاء وهبي تثير الجدل بنشر صورة "قوس قزح": "رسالة حب"

أثارت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، الجدل على صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بنشرها صورة لـ"جاكت جلد"، من تصميم خط أزيائها الجديد، ومزين بشرائط ألوان "قوس قزح" الشهيرة، شعار مجتمع "الميم".

ومجتمع الميم هم ذوو الميول الجنسية المثلية، المزدوجة، والمتحولة، والمتسائلين عن ميولهم، ويشار إليهم باللغة العربيّة بمجتمع "الميم"، لأن جميع المفردات تبدأ بحرف الميم.

وعلقت هيفاء وهبي مع الصورة باللغة الإنجليزية: "لا يوجد شيء عشوائي، لكن كل شيء لديه زمنه الخاص، وهناك أوقات مسموح بها كل شيء، على الأقل في عالمي".

وذكرت "وهبي" أن خط أزيائها الجديد، هو علامة تجارية تفتخر بأنها لبنانية، وأن أزياءها مصممة يدويًا بشكل عالي الاحترافية.

وتابعت الفنانة اللبنانية: "المساواة بالنسبة لي مسموح بها طول الوقت، لذا استعدوا لطرح مجموعة تصميمات خاصة بكم".

واختتمت هيفاء وهبي بيانها: "انتظروا للاحتفال بحب لا حدود له… فلتبدأ المشاكل".

ووجهت وهبي رسالة بالعربية هي: "من قلب بيروت لكل العالم، رسالة حب بكل ألوانه لكل شاب وصبية يؤمنون بالحب".

تلك الرسالة الغامضة مع شعار مجتمع "الميم" أثار كثيرا من الجدل بين متابعي الفنانة اللبانية، بعضهم قال إنها تدعم المثلية الجنسية وانتقدوا ألوان الجاكت، "للأسف كترة هالألوان صارت دليل على الشذوذ"، وبعضهم قال إنها لا تقصد فتلك مجرد ألوان، "وين المثلية بالموضوع! هلا اختزلتي كل الألوان بالمثلية".

يذكر أن هيفاء وهبي سبق لها وأن دعمت المثليين، وذلك بصورة شاركتها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي، "سناب شات"، في شهر أغسطس الماضي، ويظهر فيها العلم الخاص بهم "قوس قزح"، كما تضمنت الصورة كلمة "بيروت".

​