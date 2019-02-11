مجموعة بادغلي ميشكا لخريف 2019.. رحلة إلى هوليوود بفترة الأربعينيات

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - في حين أن العديد من المصممين يتطلعون إلى الثمانينيات والتسعينيات كمصادر للإلهام، عادت بادغلي ميشكا إلى فترة الأربعينيات لتقديم مجموعتها الجديدة لخريف 2019.

واستلهمت تشكيلتها من السيارات الرياضية الكلاسيكية وأزياء ما بعد الحرب العالمية الثانية، حيث قام الثنائي مارك بادغلي وجيمس ميشكا بعرض مجموعة من الملابس اليومية والمسائية بلمسات من سحر هوليوود القديمة.

وأتت القطع غنية بتفاصيل بطابع الريترو، من الأكمام ذات الأحجام الضخمة، إلى ربطات البو الضخمة بظلال معدنية، مُرورًا بالجواهر البراقة التي زينت خطوط العنق V العميقة، والكعوب ذات المقدمة المفتوحة.

ورغم البريق الساحر، استعان الثنائي بلوحة ألوان محايدة سيطرت عليها ظلال الرمادي والأسود والأبيض، خاصة فيما يتعلق بالأحذية، وقد أكملت الكعوب المدببة السوداء والرمادية الإطلالات السوداء من الفساتين بقصة الـ A، إلى بنطلونات الليغينغز الجلدية والسترات، وأضفت لمسة من التوازن على الفساتين البراقة وسراويل الكيلوتس المتدرجة.

وعلى الرغم من أن الكعوب والصنادل كانت موضوعًا رئيسًا في المجموعة، إلّا أنه تم عرض زوج من البوت الموسمي المرتفع بطول الركبة، مع فستان بحزام الخصر و بأكمام طويلة شفافة ومطرزة.

وأنهي العرض بتقديم مجموعة من الفساتين المزينة بالريش والأهداب باللون الأحمر، والتي تم تنسيقها مع زوج من الكعب القرمزي بظلال مختلفة.