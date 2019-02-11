محمد اسماعيل - القاهرة - كونسلتو- قال الدكتور كريستيان ألبرينج، طبيب أمراض النساء الألماني، إن فطريات المهبل يسببها فطر الخميرة المعروف باسم "كانديدا ألبيكانس"، وتتمثل أعراضها في الحكة والحرقان في النطاق الداخلي والخارجي للمهبل واحمرار المهبل وخروج سائل مائل للأبيض بلا رائحة غالبا. لمتابعة باقي الموضوع من هنا.

كانت هذه تفاصيل خبر هكذا تواجهين فطريات المهبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.