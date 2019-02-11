زعانف القرش.. أشهر أطباق "الشوربة" حول العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز حسن:

تُعد أطباق الشوربة الساخنة من أفضل الأطعمة التي تقدم في فصل الشتاء، التي تمنحك الدفىء والمذاق الرائع معًا، بالإضافة إلى فوائدها الصحية المتعددة.

وتتنوع أطباق الشوربة التي تختلف مكوناتها وكذلك أسعارها، حسب الثقافات والتقاليد في جميع أنحاء العالم، وفي هذا الموضوع نعرض لكم مجموعة من أنواع أطباق الشوربة من مختلف العالم، وفق ما نشره موقع "listverse".

- شوربة عش الطيور

هو الطبق الشعبي الأول في آسيا وخاصة في أندونيسيا والصين الذي يتمتع بقيمة غذائية كبيرة، كما يعد من أخطر أنواع الحساء نظرًا لاعتماده في التصنيع على لعاب الطير.

- شوربة زعانف القرش

تحتوي على نحو كيلو من زعانف سمك القرش، إلى جانب احتوائها على نسبة كبيرة من الحديد ما تعطيه قيمة غذائية كبيرة.

- شوربة الحريرة المغربية

تعد شوربة الحريرة من الأطباق التي تحتوي على الكثير من العناصر الغذائية لأنها تحتوي على العديد من المكونات الصحية التي تمنح الجسم ما يحتاجه من طاقة لازمة.

- شوربة البطاطس وباكون

هي إحدى الأطباق الشهيرة والمعروفة في عديد من الدول والتي تحتوي على البطاطس والباكون.

- شوربة السجق بالكوسة

هي أنواع أطباق الشوربة التي تصنع في إيطاليا، ويتم إضافة اللسان عصفور والمكرونة الصغيرة بجانب قطع السجق والكوسة، وتقدم ساخنة.

- شوربة النودلز

وهي من أشهر أطباق الشوربة الموجودة في جميع أنحاء العالم، إلا إنه من المعروف إنها أكلة آسيوية في الأصل.

- شوربة الفول السوداني

على الرغم من اسمها إلا أنها تحتوي على مكونات أخرى كصدور الدجاج والطماطم والكسبرة بجانب الفول سوداني، وهي شوربة معروفة في القارة الأفريقية.