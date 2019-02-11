لفساتين الزفاف والسهرة.. تعرفي على نوع جسدك وتألقي بهذه الموديلات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بسمة مشالي:

هلبس ايه؟ سؤال تطرحه الفتيات على أنفسهن عندما تكثر حفلات الخطبة والزفاف، وهذا بالتأكيد بدافع البحث عن فساتين سهرة يظهرن بها في قمة أناقتهن في هذه المناسبات.

مصممة الأزياء نورهان بكري قالت لمصراوي: "إن أشكال أجساد الفتيات تختلف عن بعضها البعض، فمنهم من يتخذ شكل الكمثرى والممتلئ من الأعلى وآخر يتخذ شكل الساعة الرملية والنحيف" مضيفةً أن التعرف على نوع الجسد يساعد كثيرًا في اختيار فستان السهرة أو الزفاف الذي يبرز الجمال ويخفي العيوب".

وتقدم "نورهان"، عبر الخليج 365، بعض النصائح لاختيار الفستان الذي يتلاءم مع شكل وحجم كل جسد، نستعرضها في النقاط التالية:

1. الجسد المثلث

يتميز الجسد المثلث بالأكتاف الصغيرة والأرداف العريضة، أي أن الدهون لديكِ تتركز من بعد منطقة الخصر، لذا يجب اختيار تصميم الفستان المنفوش الواسع من الجزء الأسفل، ضيق من الأعلى، لتعززي مظهرك، ولتنحفي أردافك.

2. الجسد الكمثري

اختاري فستان موديل mermaid dress، لأنه التصميم المثالي لصاحبة الجسم الكمثري، لتميزه بقصته المعانقة للقوام والتي تتسع تدريجيًا بدءًا من أسفل الركبة، ويبرز أجمل ميزات جسدك.

3. الجسد الساعة الرملية أو المثل المعكوس

لإبراز جمال ملامح جسدك وخصرك الرفيع، اختياري تصميم A shape، سيبدو مثاليًا لقوامك، ويفضل ارتداء حزام يبرز مفاتنك ويجعل جزء ضيق وجزء واسع.

4. الجسد النحيف

يجب على الفتيات النحيفات اختيار تصميم الأميرة أو الـ Princess Cut الذي يلائم عودهن الرفيع، لكن يجب على الفتاة عدم المبالغة حتى لتبدو أكثر أنوثة ورشاقة.

وأوضحت مصممة الأزياء أن المرأة الرفيعة يمكنها اختيار الألوان الفاتحة والسادة مثل الأبيض والأصفر والسماوي ودرجات الباستيل اللامعة، بالإضافة إلى الأزياء المخططة بالعرض، بينما يفضل على أصحاب الأجسام الممتلئة بشكل عام ان تعتمد على درجات الألوان الداكنة، مثل الأسود والبنى والكحلي.