كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 11 فبراير 2019 09:58 مساءً - "الأرصاد" تحذر في بيان رسمي: "عاصفة" تضرب البلاد

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل وحتى يوم السبت، نتيجة نشاط حركة الرياح المثيرة للرمال والأتربة على شمال البلاد حتى القاهرة وشمال الصعيد، تصل لحد العاصفة يومي الخميس والجمعة، ما يؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية على الطرق، واضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط، وزيادة الإحساس ببرودة الطقس.

وقال رئيس مجلس إدارة الهيئة الأستاذ الدكتور أحمد عبد العال، في بيان اليوم، إن العاصفة -التي تضرب البلاد يومي الخميس والجمعة- سيصاحبها انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على كل أنحاء الجمهورية، بقيم تتراوح من 4 - 5 درجات مئوية عن المعدل الطبيعي.

وأوضح أن السحب الممطرة ستتكاثر على السواحل الشمالية، لتمتد إلى محافظات الوجه البحري، والقاهرة، ومدن القناة، ومناطق من سيناء، وشمال الصعيد، وستكون غزيرة ورعدية على بعض المناطق.

وأضاف أن الطقس سيكون باردا شمالا، ومائلا للبرودة جنوبا نهارا، شديد البرودة ليلا على كل الأنحاء، متوقعا أن تنحصر فرص سقوط الأمطار يوم السبت على السواحل الشمالية، ومناطق من الوجه البحري.

ونصح عبد العال المواطنين بضرورة استخدام الكمامات أثناء التعرض للأتربة، وخاصة لمرضى الصدر والحساسية، وتجنب التواجد تحت الأشجار، ولوحات الإعلانات، وارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، والقيادة بهدوء على الطرق، وتجنب ممارسة الأنشطة البحرية على البحر المتوسط.

وأهابت الهيئة المسؤولين في المحافظات بضرورة اتخاذ ما تراه مناسبا من تدابير لمثل هذه الحالات، لافتة إلى أنه يمكن الاتصال بالهيئة للاستفسار عن حالة الطقس المتوقعة على مدار الـ24 ساعة على التليفون الآتي 24646721.

وعن درجات الحرارة المتوقعة يومي الخميس الجمعة فهي كالآتي:

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء من 15 إلى 16 درجة مئوية.

السواحل الشمالية الغريبة من 13 إلى 14 درجة مئوية.

محافظات الوجه البحري والقاهرة من 14 إلى 15 درجة مئوية.

محافظـات شمال الصعيد من 15 إلى 17 درجة مئوية.

محافظات جنوب الصعيد من 18 إلى 20 درجة مئوية.

محافظات جنوب سيناء من 18 إلى 19 درجة مئوية.