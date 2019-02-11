كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 11 فبراير 2019 09:58 مساءً - السيسي: نتمسك بموقف افريقى موحد برفع الظلم في مجلس الامن

ترأس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الجلسة الختامية للدورة العادية الثانية والثلاثين لقمة الاتحاد الأفريقي حيث وزع الرئيس جائزة الزعيم نكروما للتميز العالمي وجوائز تكريم المرأة الفائزات بالجوائز المتعلقة بالإنجازات على صعيد تمكين المرأة.

كما سلم الرئيس السيسي شهادة تقدير لمدير منظمة الفاو جوزيه جرازيانو دا سيلفا لجهوده الكبيرة في القارة السمراء.

وقال السيسي خلال مؤتمر صحفي حقق اتحادنا الأفريقي العديد من الإنجازات حيث أكد الرئيس عبد السيسي أن القمة الأفريقية شهدت إحاطات قدمها الرئيس التشادى حول أهمية الاستمرار في تعزيز الحكم الرشيد في أفريقيا كضمانة مهمة ضد الفساد وعدم الاستقرار والتطرف.

وأضاف الرئيس: "كما تم النظر في التقرير المقدم من الرئيس الجابونى حول التحديات الجسيمة التي تواجه أفريقيا في مجال تغير المناخ وأهمية تعزيز الموقف الأفريقي في إطار المحافل التفاوضية ذات الصلة".

وأوضح السيسي أنه كان التمسك بالموقف الأفريقى الموحد برفع الظلم التاريخي على قارتنا وأحقيتها في مقعدين دائمين يتمتعان بحق النقض في مجلس الأمن بالأمم المتحدة عنوانًا لنقاش القادة حول التقرير المهم الذي قدمه رئيس سيراليون، رئيس لجنة العشرة المعنية بإصلاح مجلس الأمن.

كما استعرض الرئيس الإحاطات المهمة للقادة الأفارقة، بشأن عدد من الموضوعات، وأهمها مكافحة الملاريا والهجرة الإرهاب، ومكافحة مرض الإيدز، والعمل على تفعيل السوق الجوى الأفريقى الموحد وتنفيذ أجندة 2063 ومكافحة الفساد، والقضاء على زواج الأطفال.

وأكد السيسي أن القمة الأفريقية اعتمدت توصيات الأشقاء القادة وسيتم ترجمتها إلى برامج ومتابعة تنفيذها لحين حلول موعد القمة المقبلة، كما تم اعتماد الاتفاقية المؤسسة للوكالة الأفريقية للدواء، والنظام الأساسى للجنة الأفريقية للسينما والوسائل المسموعة والمرئية، والمعهد الافريقى الدولى لتعليم النساء والفتيات في أفريقيا، والسياسة الأفريقية للعدالة الانتقالية، فضلا عن تعديل ميثاق النهضة الثقافية.

وقال الرئيس : إننى على ثقة بأن هذه الكيانات الجديدة ستقدم قيمة مضافة للعمل الأفريقي المشترك، وسيتم التحرك بشكل فورى لتفعيلها بشكل كامل، وسيكون العام الجارى أول الأعوام التي لن تشهد عقد قمة صيفية للاتحاد الأفريقى وسيكون بدلًا منها اجتماع تنسيقى على مستوى القمة، بين إدارة الاتحاد ورؤساء التجمعات الإقليمية الاقتصادية بعاصمة النيجر، وهو الاجتماع الذي سيتم التركيز فيه على النهوض بجهود التكامل الإقليمي وتعزيز الشراكة مع التجمعات الاقتصادية الثمانية".