5 معلومات عن الفنانة غفران بديلة منى فاروق في "قيد عائلي".. مثلت معها من قبل

استبدلت الشركة المنتجة لمسلسل "قيد عائلي" الدور الذي كانت تلعبه الفنانة منى فاروق، المقبوض عليها حاليًا، ليحل محلها الفنانة الشابة غفران، لاستكمال تصوير باقي المشاهد.

ومسلسل "قيد عائلي" من المقرر عرضه 2 مارس القادم، على شاشة قناة "cbc" وهو من بطولة عزت العلايلي، ميرفت أمين، بوسي، محمد عز، مهند حسني، سيمون، ميرهان حسين، محمد محمود عبد العزيز، رامي وحيد، ريم البارودي، نضال الشافعي، صلاح عبد الله، دنيا عبد العزيز، منة فضالي، محمد نجاتي، محمد رياض، وميريهان حسين، من تأليف محمد رجاء، وإخراج تامر حمزة.

ويقدم "هن" بعض المعلومات عن الفنانة الشابة غفران محمد:

- فتاة إسكندرانية، يعتبر التمثيل والغناء هو حلمها الحقيقي.

- طرحت أغنيتها "بتحلوي" وحققت مشاهدة 4 مليون على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

- وفي عيد الحب، طرحت أغنية مع المطرب السوري عمار شماع بعنوان "زي النهاردة".

- شاركت مع الفنانة منى فاروق، المقبوض عليها حاليًا، في مسلسل "الأب الروحي" بالجزء الثاني.

- يعتبر مسلسل "الأب الروحي" الجزء الثاني هو أولى أعمالها الدرامية.

- وتشارك في السباق الرمضاني القادم 2019، مع الفنان مصطفى شعبان في مسلسل "أبو جبل".

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