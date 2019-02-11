«سارة» تطلب الخلع: «جوزي بيتهمني في شرفي عشان حملت من ليلة الدخلة»

بعد 4 أعوام من الزواج وإنجاب طفلين توأم، أقامت «سارة. ي» 31 عامًا موظفة، دعوى «خلع» حملت رقم 1338/2018 ضد زوجها «محمد. م» 34 عامًا مهندس، لشكه في سلوكها وتشكيكه في نسب طفليه.

خطبة تقليدية استمرت نحو 8 أشهر كللت بالزواج، تروي «سارة»: «اتجوزنا بعد فترة من الخطوبة وحبيته جدا وقتها رغم غيرته الشديدة عليّ لكن كنت بقول ده حب عمري متخيلتش إنه يكون شكاك بالشكل ده وإن الموضوع يقلب بجنون يوصل بيه لدرجة الإهانة لي ولأهلي ويعيب في أخلاقي ويشك إني بخونه عشان حملت من ليلة الدخلة».

معاناة بسبب الغيرة الشديدة بدأت منذ التعارف وتحولت لشك عقب الزواج: «بعد الجواز طبعه اختلف وبدأ من الغيرة للشك بشكل جنوني.. أول ما يدخل من باب الشقة يدور على موبايلي وبعد شهر من الجواز حط كاميرا على باب الشقة عشان يشوف مين داخل وخارج فهمني في الأول إنه عشان السرقة بس بعد ما بدأت الخناقات بقى يقولي خرجتي الساعة كذا ورجعتي كذا.. بقيت حاسة إني قاعدة في سجن مش في بيت بس كنت بستحمل عشان بحبه».

شك في نسب الأطفال بدأ منذ أول الحمل فذكرت: «من أول الجواز وعلاقتنا مش مستقرة قوي أوقات كتير بيكون عنده مشكلة وطلبت منه نشوف دكتور مرات كتيرة لكن كان بيقول إنه مضغوط ومتوتر أو إني بعصبه وأضايقه وكنت بسكت عشان محرجهوش.. عرفت بالحمل صدفة وأنا في الشهر الأول من الجواز كنت بروح لدكتورة عشان عندي التهابات وبعدها عرفت بالحمل كنت مبسوطة قوي وعملتله مفاجئة لكن كانت صدمة لما قولتله إني حامل ومصدقش إنهم ولاده زقني على الكنبة وضربني».

«كانت أول مرّة أغضب عند أهلي وقعدت فترة لحد ما رجع واعتذرلي ورجعت البيت لكن جوايا حاجة اتكسرت في قلبي مبقتش بشوفه زي الأول وبخاف منه ومش مطمنة وبعد ما خلفت قعد فترة لحد ما سجل الولاد باسمه بعد ضغط من والدته وقتها كنت متأكدة إنه مش طبيعي وعمري ما هكمل معاه».

تغير في العلاقة بين الزوجين بسبب الشك في نسب الأطفال كما قالت الزوجة: «غصب عني وجوده مبقاش مريح وولادي كمان مش بيحبوه عمره مكان حنين عليهم زي أي أب وهما صغيرين كان بيحاول يتحقق منهم وإنهم ليه شبهي مش شبهه.. بعد فترة لما بدأوا يكبروا أكتر ويلعبوا معاهم العصبية بتزيد وأقل حاجة يضربهم ويعمل كأنه على سبيل الهزار».

واختتمت: «بقى يقولي أصلهم ولاد حرام وبصرف عليهم غصب.. قررت الانفصال لما لاقيت أوراق تحليل DNA لعيالي وأنا بنضف المكتبة مبقتش مصدقة نفسي إزاي يعمل كدا ولما واجهته قالي متنكريش إنك لسه بتحبي خطيبك الأولاني ويمكن تكونوا بتتقابلوا من ورايا.. أنا عايشة في سجن مش عايزة ولادي يطلعوا مرضى نفسيين».

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