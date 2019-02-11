هذا ما يحدث لشعرك عند تعرضه لمياه الأمطار

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

يمكن لسقوط الأمطار على شعرك أن يحدث تأثيرًا كبيرًا، فهذا الأمر يعد خطيرًا جدًا على الشعر، إذ أن مياه الأمطار تصيب خصيلات الشعر بالتلف والخشونة والتجعد، وذلك بسبب ما تحمله الأمطار من مواد كيميائية وحمضيات وملوثات الهواء والغبار.

كما تسبب برودة الهواء ضعف جذور الشعر والسماح للبكتيريا بالنمو والتكاثر في بيئة رطبة مناسبة، ما يسبب جفاف وتلف الشعر، وفقًا لموقع "be beautiful".

وهناك عدد من النصائح في حال تعرض شعرك لمياه الأمطار، يجب عليك اتباعها:

- غسل الشعر في أسرع وقت ممكن بشامبو مناسب لنوعه.

- تدليك فروة الرأس به مع استخدام الزيوت الغنية بالعناصر الغذائية لتقوية جذور الشعر.

- استخدام البلسم للعناية بالشعر وتخليصه من الشوائب.