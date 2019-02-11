كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 11 فبراير 2019 08:35 مساءً - بعد التحقيق معهم في الفيديو الإباحي.. ترحيل شيما ومنى فاروق لسجن النساء

رحلت الأجهزة الأمنية الفنانتين منى فاروق وشيما الحاج لإيداعهما سجن القناطر، عقب استكمال التحقيقات معهما فى القضية المتهمتان فيها بالتحريض على الفسق والفجور ونشر الرذيلة.

وكانت المتهمتان شيما الحاج ومنى فاروق وصلتا إلى محكمة مدينة نصر، وأخفيا وجهيهما عن الأنظار، وحاولتا التهرب من التصوير أثناء نزولهما من سيارة الترحيلات ودخولهما المحكمة للعرض على النيابة لاستكمال التحقيق، ومواجهتهما بفيديوهات جديدة فى النيابة.

يذكر أن قاضى المعارضات جدد حبسه المتهمتين أمس 15يوما على ذمة التحقيق.

وكانت نيابة أول مدينة نصر، بإشراف المستشار تامر العربى المحامى العام، أمرت بحبس شيما ومنى فاروق 4 أيام على ذمة التحقيقات.