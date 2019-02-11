كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 11 فبراير 2019 08:35 مساءً - السيسي: دفع مسيرة الاندماج وتفعيل التجارة الحرة أبرز أولويات أفريقيا 2019

أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسى، عن خالص شكره وتقديره للمشاركة الفاعلة بالقمة الأفريقية، مرحبًا بالقادة الأفارقة المشاركين بها، ومتمنيًا لهم التوفيق والسداد فى مهامهم

وقال الرئيس السيسى خلال وقائع الجلسة الختامية لاجتماعات القمة الأفريقية العادية بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا فى دورتها الـ32: "لقد استطعنا خلال يومين من العمل المكثف تحقيق نجاح ملموس يضاف لسجل العمل الأفريقى المشترك وأبرزت مناقشات القمة توافقنا حول اوليات تحركنا خلال عام 2019، فى مقدمتها دفع مسيرة الاندماج القارى والعمل من الإسراع على تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية وأهمية استكمال المنظومة الاقتصادية القارة من خلال تطوير البنية الأساسية للقارة الأفريقية كما بدا جليا ضرورة الاهتمام بمشاريع اعادة الإعمار والتنمية فى مرحلة ما بعد النزاعات لإكمال عملية بناء السلام، والعمل على تعزيز قدرات الدولة الوطنية ودفع عجلة التنمية، فضلا عن تهيئة الأوضاع لعودة النازحين إلى ديارهم فى أقرب وقت".