كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 11 فبراير 2019 08:35 مساءً - التعليم: بدء استلام أوراق المتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة السبت المقبل

قال الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لشئون المعلمين، إنه بعد نهاية التقديم الإلكترونى بمسابقة المعلمين المؤقتة ستبدأ مرحلة استلام الأوراق لمراجعتها ومطابقتها بالاشتراطات والضوابط الذى ينظمها الإعلان.

وأضاف نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، على أحد جروبات "واتس آب":" تبدأ مرحلة استلام الأوراق من يوم السبت القادم وكل ذلك موضح بالاعلان بالفعل ولا يوجد اجتهاد فى ذلك".

وبالنسبة للأوراق المطلوبة لضم المدة للمعلمين، أوضح نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه سيتم إصدار كتاب دورى قريبا لجميع المديريات والإدارات بالمستندات المطلوبة لتوحيد الإجراءات وذلك لما ظهر حاليا من اجتهاد بعد الإدارات من طلب مستندات لا يتطلبها هذا الموضوع.