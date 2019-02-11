كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 11 فبراير 2019 08:35 مساءً - السيسي يمنح مدير "الفاو" شهادة تقدير

منح الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال وقائع الجلسة الختامية لاجتماعات القمة الإفريقية العادية بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا فى دورتها الـ 32، المدير العام لمنظمة الفاو جوزيه جرازيانو دا سيلفا، شهادة تقدير نظرًا لجهوده فى تطبيق "المعدل الصفرى فى الفقر" بالقارة الأفريقية.

وعمل جوزيه جرازيانو دا سيلفا على مدى أكثر من 35 سنة فى مجالات تتعلق بقضايا الأمن الغذائى والتنمية الريفية والزراعة، وعلى وجه الخصوص بصفته مهندس برنامج القضاء على الجوع فى البرازيل (Fome Zero) والآن باعتباره المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة.

وأكدت مفوضية الاتحاد الأفريقية للاقتصاد الريفى والزراعة، فى كلمتها خلال وقائع الجلسة الختامية أن الحصول على الغذاء حق أصيل لسكان القارة الأفريقية، وقالت إنه بالتعاون مع منظمة الفاو، تم تدشين برنامج الجوع الصفرى عام 2003 لاستئصال الجوع وسوء التغذية ومواجهة الأسباب الجذرية وخاصة الفقر وهذه الأمر أصبح أولوية وطنية وتبعها سياسات وطنية لتكون هناك سلة غذاء للأسر.