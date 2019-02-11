كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 11 فبراير 2019 08:35 مساءً - السيسي يبارك للدول الأفريقية الفائزة بجائزة "نكروما للتميز العالمى"



بارك الرئيس عبد الفتاح السيسى، للدول الأفريقية الفائزة بجوائز الزعيم كوامى نكروما للتميز العالمى وجوائز تكريم المرأة، قائلًا: "نبارك لكافة الدول الفائزة بهذه الجائزة المرموقة". جاء ذلك خلال وقائع الجلسة الختامية لاجتماعات القمة الأفريقية العادية بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا فى دورتها الـ 32، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السيسي يبارك للدول الأفريقية الفائزة بجائزة "نكروما للتميز العالمى" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على البشاير وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.