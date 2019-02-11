بالصور| أولياء أمور طلاب مدرسة "جواد حسني" يتظاهرون أمامها لإنهاء أعمال الحفر

واصل أولياء أمور مدرسة "جواد علي حسني" الرسمية للغات بشبرا التابعة لإدارة الساحل التعليمية بمحافظة القاهرة، مظاهرتهم أمام المدرسة اعتراضا على أعمال الحفر التي تتم في المدرسة بعد دخول الطلاب.

تقول "داليا"، ولية أمر لـ3 طلاب في مراحل تعليمية مختلفة: "احنا مش هنودي أولادنا المدرسة وهنفضل نتظاهر أدام المدرسة لحد ما المشكلة تتحل وبكرة هنقابل رئيس هيئة الأبنية التعليمية علشان المشكلة دي".

واضافت لـ "هُن": "تقدمنا بالعديد من الشكاوى إلى الادارة التعليمية وعملنا محضر بالواقعة رقمه 458، ومفيش فايدة المدرسة بها حاليا أعمال إنشاءات وحفر ومعدات ثقيلة لإنشاء مبنى جديد في فناء المدرسة وتم بدء الحفر في إجازة نص السنة ومخلصتش لحد دلوقتي والنهاردة تاني يوم في الدراسة".

وتابعت ولية أمر أحد الطلاب في المدرسة، فضّلت عدم ذكر اسمها: "احنا هنفضل نتظاهر لحد ما المشكلة دي تتحل إزاي اطمن على بنتي في مدرسة عمق الحفر فيها ممكن يتسبب في سقوط طفل أعمال الإنشاءات دي كانت المفروض تخلص قبل الدراسة ما تبدأ".

وكان اشتكى عدد من أولياء الأمور من وجود "حفارات ومعدات ثقيلة وحفرة مياه"، في المدرسة وهو الوضع الذي أصاب أولياء الأمور بالقلق والذعر خوفًا على سلامة أطفالهم.

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