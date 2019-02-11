لماذا تحدث طقطقة الركبة؟.. توجه للطبيب فورا إذا لاحظت هذا العرض

محمد اسماعيل - القاهرة - كونسلتو-
قال البروفيسور سفين أوسترماير، جراح عظام ألماني، إن طقطقة الركبة وحدها تعد أمرا عاديا لا يستدعي القلق؛ حيث غالبا ما يرجع سببها إلى وضع خاطئ للقدم أو ضعف عضلات الفخذ.
وأشار جراح العظام الألماني إلى أن طقطقة الركبة تستلزم استشارة الطبيب إذا كانت مصحوبة بآلام أو صرير؛ حيث يحدق بالمريض حينئذ خطر الإصابة بتآكل مفصل الركبة.
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