محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- فاطمة خالد: يستعرض لكم لايف ستايل الخليج 365 طريقة عمل الكب كيك بالموز، وفقًا لموقع كوكباد المختص بالوصفات والمطبخ. - المقادير: 1- 2 كوب دقيق 2- 2 ثمرة موز 3- ملح 4- ملعقة كبيرة "محسن كيك" 5- ربع ملعقة فانيليا Advertisements 6- نصف كوب زيت 7- 3 بيضات 8- كوب سكر - طريقة عمل كب كيك الموز: 1- نضيف فى الخلاط المكونات جميعها، ماعدا الدقيق ومحسن الكيك 2- ثم نضيف الدقيق إلى المكونات في الخلاط 3- نجهز أطباق الكب كيك وندهنها سمن أو زيت، ثم نضع الخليط في قوالب الكاب كيك ونضعها في الفرن من 20 إلى 30 دقيقة على درجة 180 مئوية، ثم يقدم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على وصفة عمل "كب كيك" بالموز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.