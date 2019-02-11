كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 11 فبراير 2019 06:57 مساءً - تعيين 5 قيادات بديوان عام وزارة الأوقاف

أصدر وزير الأوقاف د. محمد مختار جمعة، اليوم الاثنين، قرارًا بتعيين كل من : الدكتور هشام عبد العزيز علي مديرًا عامًّا للإدارة العامة لشئون القرآن الكريم، والدكتور أيمن على عبده أبو عمر، مديرًا عامًّا للإدارة العامة للمتابعة الفنية، وغادة محمد أبو الوفا مديرًا عامًّا للإدارة العامة للإعانات والبحث الاجتماعى، والشيخ محمد فتحي أبو الحسين محمد خشبة وكيلا لمديرية أوقاف الشرقية.

كما أصدر قرارًا بتعيين محمد عبد العزيز محمد مديرًا عامًّا للإدارة العامة، لتجميع وتحقيق المخطوطات بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.