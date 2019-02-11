كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 11 فبراير 2019 06:57 مساءً - باسيلي يتفقد مشروع تخزين الأقماح بالوادى الجديد

تفقد اللواء شريف باسيلى، رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، مشروع صومعة الخارجة بمحافظة الوادى الجديد، لافتا أنه من المقرر افتتاحه بموسم تسويق القمح 2019 وأنه جارٍ الانتهاء من أعمال تجارب التشغيل الجاف تمهيداً لإجراء التجارب بالأحمال وذلك لتنظيف مسارات الصومعة وتحميل الخلايا بالأقماح.

يأتى ذلك فى إطار خطة وزارة التموين والتجارة الداخلية، لزيادة الطاقات التخزينية للصوامع تنفيذا لسياسة الدولة فى التعامل الجاد مع المشاكل التى تعوق الاستخدام الفعال لمواردها والحد من إهدارها.

كما تفقد باسيلى، مشروع الصوامع بسعة تخزينية 45 ـلف طن لدفع العمل وحث المقاولين على الانتهاء من جميع الأعمال فى المواعيد المحددة والمقرر الانتهاءمنها ودخولها الخدمة فى 28 فبراير الجارى.