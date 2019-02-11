كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 11 فبراير 2019 06:57 مساءً - عشرة معلومات يجب معرفتها ڤي أول أيام توزيع التابلت

كتب: محمود الشريف

1- بدأ صباح اليوم، الإثنين، توزيع أجهزة التابلت في 20 محافظة.

2- المحافظات هي: الإسماعيلية وبور سعيد والسويس ومرسى مطروح وشمال سيناء والوادي الجديد والأقصر وجنوب سيناء والبحر الأحمر وأسوان والفيوم وبني سويف وقنا والإسكندرية والقاهرة والمنيا وأسيوط وسوهاج والشرقية ودمياط.

3- تُمثل هذه المحافظات المجموعة الأولى التي يتم توزيعها، على أن يتم التوزيع في بقية المحافظات من خلال المديريات تباعًا، طبقًا للخطة الزمنية للوزارة.

4- يتم توزيع التابلت على طلاب وطالبات الصف الأول الثانوي في المدارس الحكومية والخاصة، بالإضافة إلى المعلمين وعدد من العاملين في المديريات التعليمية.

5- يتوجه الطالب وولي الأمر لمكتب البريد المصري لسداد قيمة التأمين على التابلت - 100 جنيه مصري.

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6- يتوجه الطالب وولي الأمر بعد ذلك إلى المدرسة للتوقيع على إقرار استلام الجهاز.

7- يتيح التابلت للطالب مصادر معرفية عدة من خلال نظام إدارة التعلم على بنك المعرفة المصري.

8- سوف يتم امتحان طلبة الصف الأول الثانوي على جهاز التابلت.

9- إذا حدث أي عطل أو تلف للتابلت، يتوجه الطالب أولًا إلى إخصائي التطوير التكنولوجي في المدرسة، وإذا استمر العطل، على الطالب الاتصال بخدمة العملاء وسوف يقوموا بإرشاد الطالب للخطوات التي لا بد أن يتخذها لحل العطل.

10- هناك خدمة المحادثة المباشرة مع خدمة العملاء عن طريق الرابط التالي: http://livechat.support.samsung.com/customer_new/eg