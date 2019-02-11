كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 11 فبراير 2019 06:57 مساءً - التعليم: تسليم التابلت للطلاب في المحافظات بعد استيفاء الشروط المحددة

كتب: محمود الشريغ

قال الدكتور أحمد ضاهر مستشار وزير التعليم والتعليم الفني لشؤون تكنولوجيا المعلومات، إن تسليم التابلت إلى الطلاب يتم الآن في المحافظات بعد استيفاء الشروط المحددة لاستلامه ومنها بوليصة تأمين يتم سداد قيمتها في مكاتب البريد في مقابل وصل بقيمة 100 جنيه سنويًا كتأمين شامل علي التابلت، للحصول علي جهاز بديل في حالة ضياع أو تلف الجهاز، لافتًا إلي أن بوليصة التأمين إجبارية، لأن رقم التأمين سيكون مطلوبًا من الطالب عند استيفاء أوراق التابلت.

وأضاف ضاهر، إنه تم التواصل مع هيئة البريد لتحصيل قيمة البوليصة من أولياء الأمور في مكاتبها بالمحافظات وتسهيل العملية عليهم، مشيرا إلى أن كل من سيحصل على جهاز لوحي "تابلت" سيقوم بدفع مبلغ التأمين سواء كانوا طلابًا أو معلمين.

وأوضح مستشار الوزير لشؤون تكنولوجيا المعلومات، أن طلاب الصف الأول الثانوي "منازل" لن يحصلوا على الجهاز اللوحي "تابلت"، وسوف تخطر الوزارة المدارس قريبًا بآلية امتحان هؤلاء الطلاب لتدريبهم عليها.

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وحول الشكوى بخصوص توريد بعض المبالغ لصالح صندوق دعم وتمويل المشروعات في بعض المحافظات، أكد الدكتور أحمد ضاهر، أنه سيتم التواصل مع الصندوق لحل هذا الموضوع، مع مراعاة الحفاظ على حقوق أولياء الأمور.

وأشار إلى أن طلاب الخدمات ضمن الفئات المستهدفة للحصول على التابلت، قائلا: "طلاب الخدمات سيحصلون على التابلت".

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أعلنت، بدء المرحلة الأولى من توزيع الجهاز اللوحي، على طلاب الصف الأول الثانوي اليوم الإثنين في 20 محافظة ومديرية تعليمية وفقًا للخطة الزمنية لتوزيع الأجهزة على طلاب ومعلمي الصف الأول الثانوي في كافة المحافظات.