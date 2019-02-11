كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 11 فبراير 2019 06:57 مساءً - انطلاق مبادرة "نور حياة" بمدارس بنايوس الابتدائية بالزقازيق

كتب: محمود الشريف

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، ورمضان عبدالحميد مدير مديرية التربية والتعليم بالشرقية، انطلاق المبادرة القومية لصندوق "تحيا مصر" لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار "نور حياة" بين التلاميذ وعلاج الحالات المكتشفة مجانا، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وذلك بمدرسة بنايوس الابتدائية 1 التابعة لإدارة غرب الزقازيق التعليمية، وجاء ذلك بحضور الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة والمهندس أدهم محمود مدير برنامج التنمية العمرانية بصندوق تحيا مصر.

وقال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إن تنفيذ مبادرة "نور حياة" بالمدارس الابتدائية تستهدف إجراء الكشف الطبي لنحو 30 ألف تلميذ بـ 50 مدرسة ابتدائية خلال الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2018 / 2019 خلال أشهر (فبراير – مارس – أبريل ) ، وأشار الى أن ذلك سيتم بالمدارس التي تقع بالمناطق الأكثر إحتياجًا، بالإضافة إلى تسليم نظارات طبية وإجراء تدخلات جراحية مجانًا للتلاميذ المتوقع اكتشاف إصابتهم خلال الكشف الطبي؛ وذلك لإعادة دمج وتمكين ضعاف البصر ورفع الوعي لدى المواطن لكى تصبح مصر خالية من الإعاقة البصرية.

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وأكد المحافظ أن الفريق الطبي المكون من أطباء عيون وفنيين بصريات وفنيين أجهزة طبية يقوم بالكشف الطبي المتكامل من خلال الوحدة الطبية المتنقلة في تخصص الرمد بالمدارس؛ لإجراء عملية المسح والفحص والنظارة للطلاب المستهدف توقيع الكشف الطبي عليهم.

وأشاد رمضان عبدالحميد مدير مديرية التربية والتعليم بالشرقية، بالمبادرات الإنسانية والنبيلة التي يطلقها السيد رئيس الجمهورية للوصول إلى المناطق الأكثر إحتياجًا بمختلف محافظات الجمهورية بما يؤدى للارتقاء بمستوى الخدمات المؤداه للمواطنين، مشيرًا إلى أنه بمجرد إعلان إطلاق المبادرة " نور حياة" تحولت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الشرقية لخلية نحل لتهيئة الأجواء المناسبة لتنفيذها بشكل سليم ولتحقيق الاستفادة منها.

جدير بالذكر أن مبادرة " نور حياه " تستهدف الكشف على 5 ملايين طالب وطالبة بالمرحلة الابتدائية على مستوى الجمهوريه بالإضافة إلى مليوني مواطن من الحالات الأولى بالرعاية، وتوفير مليون نظارة طبية، وإجراء 250 ألف عملية جراحية بالعين ، وكذلك تقديم الخدمات البصرية لنحو مليوني مواطن، وإجراء ما يزيد على 200 ألف تدخل جراحي مع العلاج والمتابعة، للحد من ضعف الإبصار مع توفير خدمة مميزة للفئات الأكثر احتياجًا وإعادة دمج وتمكين ضعاف البصر، ورفع الوعي لدى المواطن للوصول بمصر خالية من الإعاقه البصرية التي يمكن تجنبها .

