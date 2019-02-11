خياط شيما الحاج لـ"الوطن": بنت محترمة مشفناش منها حاجة وحشة"

قال "رضا. أ"، صاحب متجر الخياطة الواقع أمام منزل الممثلة شيما الحاج، إن الفنانة الشابة مشهورة باحترامها وتعاملهم الودود مع جميع أهالي المنطقة.

وأضاف لـ"الوطن": "مشفتش منها حاجة وحشة، وبتجي دايما علشان أضبطلها الهدوم عندي، واختفت آخر شهرين"، متابعا: "هي معروفة بأخلاقها.. وأنا مش بضايق حد".

الجدير بالذكر أن نيابة مدينة نصر، تستكمل اليوم تحقيقاتها مع الممثلتين منى فاروق وشيما الحاج في واقعة ظهورهما بفيديو إباحي مع مخرج سينمائي شهير، وذلك بتهمتي التحريض على الفسق والإعلان عن طريق إحدى وسائل الإنترنت، طبقاً لنص المادة 14 من قانون الإعلام لسنة 1966.

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يذكر أن قاضي المعارضات جدد حبسهما على ذمة التحقيقات لمدة 15 يومًا.

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