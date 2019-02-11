بالفيديو| تغريم فنانة كويتية 6.600 دولار لنشرها مقاطع "مخلة بالأداب العامة"

نشر حساب "أمن ومحاكم" المختص بالشؤون القضائية في الكويت، عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، أن محكمة الاستئناف الكويتية أصدرت حكمها بتأيد الغرامة الواقعة على الفنانة الكويتية المعروفة باسم الدكتورة مونيا، بدفع 2000 دينار أي ما يعادل 6.600 دولار، وذلك بعدما أدانتها محكمة الجنايات بتهمة إرسال مقاطع مخلة بالآداب العامة.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "الأنباء" الكويتية، اليوم الاثنين، أن النيابة العامة في شكوى المحامية أبرار الصالح اتهمت الفنانة الكويتية بأنها قامت عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بنشر وإرسال مقاطع فيديو مخلة بالآداب العامة.

وحرضت مستخدمي "إنستجرام" على ارتكاب أعمال الفجور، فضلًا عن إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي.

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وبحسب الصحيفة الكويتية فضابط من إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية شهد بأن المتهمة قامت بنشر مقاطع في "إنستجرام"، تتضمن الإخلال بالحياء والتحريض على الفسق والفجور، وهي ترتدي ملابس ضيقة على أنغام الموسيقى وتحرك جسدها ويدها بشكل غير متعارف عليه لدى الشعب الكويتي المحافظ على القيم الإسلامية.

ومن جانبها، أنكرت "مونيا"، الاتهام الموجه لها، مبينة أنها لم تقصد التحريض على الفسق والفجور، وأن ما نشرته هو تسويق لفيلم سوف يعرض مستقبلًا.

كما أن "مونيا" ظهرت في مقطع "سناب شات" وهي تتمايل بشعرها على أغنية "قهر"، قبل بضع ساعات، ترد فيه على ما يبدو على الشكوى ضدها بالقول: "رسالة للي يموتون من الغيظ.. تم تفعيل الإنستجرام مرة ثانية"، ورغم ذلك على تأكيدها بتفعيل الحساب إلا أنه لا يزال متوقفًا، بحسب الصحيفة الكويتية.

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