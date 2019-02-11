إطلالات أقل من عادية بحفل البافتا 2019 BAFTA

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 11 فبراير 2019 06:01 مساءً - على السجادة الحمراء لقاعة ألبرت الملكية في العاصمة البريطانية لندن، أطلت الكثيرات من نجمات العالم باطلالات هادئة، وذلك من أجل حفل توزيع جوائز الأكاديمية البريطانية للتلفزيون، المعروفة بالبافتا 2019 BAFTA، وهي الجائزة البريطانية الموازية لجوائز الأوسكار الأمريكية، وتُمنح فقط للبرامج التلفزيونية.

وجاءت اطلالات النجمات بحفل هذا العام على غير العادة بسيطة وهادئة، بعد أن شهدنا بالمهرجانات الأخيرة ألوانًا مثيرة للفساتين، وتصاميم لافتة للأنظار على السجادة الحمراء، فيبدو أنّ كثيرًا من النجمات فضلن اتّباع الأسلوب البسيط وغير اللافت بحفل البافتا لهذا العام، فهل توافقيننا الرأي؟.



إيمي آدامز Amy Adams بفستان من برادا Prada

اختارت النجمة العالمية إيمي آدامز فستانًا باللون الأحمر العنبي من برادا، من خامة الستان الحادة، لم تبدُ لافتة على السجادة الحمراء، بخاصة وأنّ تسريحة الشعر والمكياج جعلاها تبدو باهتة قليلًا، ولم يبدُ الفستان مهندمًا بسبب بعض الكسرات في الفستان.



ليلي كولينز Lily Collins بفستان من جيفنشي Givenchy

اعتمدت النجمة الشابة ليلي كولينز على فستان باللون الأزرق الزهري، وبالرغم من أنّ هذا اللون دارج بشكل كبير هذا العام، إلا أنّ اختيارها للفستان لم يبدُ مناسبًا لشكل جسمها، بخاصة مع الجزء السفلي المطرز بالورود منسدلًا بعد ذلك بقماش التول، الذي جعلها تبدو أقصر من الطبيعي، بينما جاء اختيار أحمر الشفاه لافتًا للأنظار مع تسريحة الشعر.



زوي أشتون Zawe Ashton بفستان من روسكاندا Roksanda

كذلك جاءت اطلالة Zawe Ashton زوي أشتون الكاتبة المسرحية مخيّبة للآمال، باختيارها هذا التصميم الواسع غير المناسب لحفل كبير كالبافتا، وأكملت اللوك بحذاء أرضي، وشنطة بلمسة الكاجوال.



وبالرغم من بعض الاطلالات الأقل من عادية بالحفل، إلا أنه قد لفتنا أخرى أنيقة وراقية:

كلير فوي Claire Foy بفستان من أوسكار دو لاريتنا Oscar de la Renta

لفتنا هذا اللون الأنيق من الأخضر الداكن، جاء الفستان بسيطًا وهادئًا، لكنه مناسب لبشرة كلاري الفاتحة، وأما هذا الجزء المنسدل بالشراشيب من الأعلى، جعلها تبدو أطول بخاصة مع الشكل الطبقي للفستان، نسقت معه صندلًا مفتوحًا مرصعًا بالأحجار، وبربطة الكاحل، ليظهر من فتحة الساق الجريئة.



لورا هاريير Laura Harrier بفستان من لويس فيتون Louis Vuitton

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اختارت لورا هاريير خامة الستان المكسّرة الدارجة هذا العام، لتكون عنوان أناقتها بالحفل، بفستان ناعم باللون السومون البرتقالي، بفتحة الصدر الضيقة، نسقت معه صندلًا باللون البني، ليتماشى مع الكلتش من جلد الحيوانات المترف ليوازن الفستان البسيط، ولفتنا كذلك اعتمادها تسريحة بدت مختلفة بترك شعرها مفرودًا مع اكسسوار، على عكس غالبية النجمات اللاتي اخترن تسريحة الشعر المرفوعة، أو ذيل الحصان.



كيت ميدلتون Kate Middleton بفستان جذاب من أليكساندر ماكوينAlexander Maqueen

اختارت دوقة كامبريدج كيت ميدلتون فستانًا أبيض من علامتها المفضلة أليكساندر ماكوين لتطل به في الحفل، اعتمدته بالطابع الملكي، بصيحة الكتف الواحد ، مع خامة الشيفون الحريرية، وعادة ما تختار كيت هذه الخامة لتُبرز نعومتها وتعبّر عن ذوقها المخملي، ولم ترتدِ الكثير من المجوهرات، فقط إسوارة اليد المرصعة بالأحجار الماسية مع أقراط أذن متدلية طويلة، لتتماشى مع الفستان البسيط من دون تطريزات.



ليتيا رايت Letia Wright ببدلة بيضاء من Stella McCartney

ارتداء البدل من قبل النجمات على السجادة الحمراء أمر يستحق أن نضعه بالاعتبار، فمن المعروف أنّ اختيار هذه التصاميم يحتاج الكثير من التأني على عكس الفساتين، لكي تحصل النجمة بالنهاية على الشكل الأنثوي الجذاب، حتى وإن كانت ترتدي صيحة رجالية بالأصل.

وهو ما لفتنا باطلالة ليتيا رايت بالبدلة البيضاء الأنيقة والكلاسيكية من ستيلا ماكارتني، بخاصة وأنها اتّبعت أسلوب السهل الممتنع بتنسيق حذاء وشنطة ميتالك فضية فقط لاغير، بستايل بدا متناغمًا وجذابًا بأقل مجهود، بالإضافة إلى مدى مناسبته للون بشرتها الخمرية.

إليكِ اطلالات النجمات بحفل البافتا BAFTA لعام 2019.

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