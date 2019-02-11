"أمهات مصر": "أولياء الأمور كعب داير على مكاتب البريد لاستلام التابلت دون جدوى"

قالت عبير أحمد مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، إن مكاتب البريد المصري في عدد من المحافظات لم يتم إخطارهم وليس لديهم علم بوثيقة تأمين "التابلت" البالغ قيمتها 100 جنيه، والخاص بطلاب الصف الأول الثانوي في نظام الثانوية التراكمية الجديدة.

وأضافت عبير، أن أولياء الأمور في عدد كبير من مدارس محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والدقهلية والمنيا والمنوفية والسويس والغربية، أكدوا عدم استلامهم "التابلت"، مشيرين إلى أن عدد كبير منهم ذهب إلى مكاتب البريد لدفع 100 جنيه قيمة وثيقة تأمين "التابلت"، وكان رد موظفي البريد عليهن: "مجاش إخطار لينا نستلم فلوس".

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وأوضحت عبير، لـ"هُن"، أن أولياء الأمور طالبوا أن تقوم المدارس التابعين لها بتعريفهم بجميع التفاصيل الخاصة باستلام "التابلت" وموعد ذهابهم لمكتب البريد، بدلا من ذهابهم من دون جدوى، فيما أشار بعض أولياء الأمور في بعض المحافظات بعدم تركيب شبكة "نت" أو سبورات ذكية في مدارسهم حتى الأن، وعلى سبيل المثال بعض مدارس الهرم.

وطالبت عبير، وزارة التربية والتعليم بإصدار توجيهات للمديريات وإدارات المدارس بوضع نشرات داخل المدارس تتضمن كافة التفاصيل الخاصة باستلام "التابلت"، وكذلك سرعة إخطار مكاتب البريد المصري للتسهيل على أولياء الأمور.

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