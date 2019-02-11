«تحية وتقدير للحدث الأبرز».. مذيعات يحتفلن بترأس مصر للاتحاد الإفريقي

حرص عدد من المُذيعات، الاحتفال بترأس مصر للاتحاد الإفريقي، بشكلٍ رسمي، أمس الأحد، ولكن بشكلٍ مختلف، وذلك من خلال برامجهم، ويرصد "الوطن" في ذلك التقرير، أبرز المذيعات اللاتي احتفلن بترأس مصر للاتحاد الإفريقي، وهن كالتالي:

- مذيع نيجيري

وشارك النيجيري عبد القادر دتي، المذيع في شبكة الإذاعات الموجهة لدول غرب إفريقيا في الهيئة الوطنية للإعلام، الإعلامية سارة حازم، في تقديم حلقات أمس الأحد، من برنامج "اليوم" الذي يُعرض عبر قناة "dmc"، حيث وجه الشكر لإدارة القناة، على هذه الفرصة، ليدخل بعدها في حديثٍ عن رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي، وما بها من آمال وطموحات.

- فستان من القارة السمراء

وظهرت الإعلامية رانيا هاشم، خلال حلقة، أمس الأحد، من برنامج "مانشيت" الذي يُعرض عبر قناة "ON E"، بإطلالة خاصة، حيث ارتدت فستانًا مرسوما عليه فتاة إفريقية، وكتبت عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "تصميم خاص لفستان حلقة مانشيت.. مرسوم عليه فتاة إفريقية.. تحية وتقدير للحدث الأبرز.. تحيا مصر".

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وتسلم الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي، أمس، من الرئيس الرواندي، بول كاجامي، وأكد السيسي أن مصر ستعمل جاهدة على مواصلة الطريق الذي بدأناه معاً للإصلاح المؤسسي والهيكلي والمالي للاتحاد، واستكمال ما تحقق من إنجازات، ترسيخًا لملكية الدول الأعضاء لمنظمتهم القارية، وسعيًا نحو تطوير أدوات وقدرات الاتحاد ومفوضيته لتلبية تطلعات وآمال الشعوب الإفريقية.

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