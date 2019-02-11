ياسمين عبد العزيز تنشر صورة بصحبة أحمد صلاح حسني

شاركت الفنانة ياسمين عبد العزيز، جمهورها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة لها بصحبة أحمد صلاح حسني.

وعلقت على الصورة، قائلة: "صباح الفل"، وسأل إحدى المتابعات الفنانة ياسمين عبد العزيز عن حقيقة خطوبتها من الفنان أحمد العوضي، الذي يشاركها بطولة مسلسلها الجديد "الملكة"، المنتظر عرضه رمضان المقبل.

يذكر أن ياسمين عبد العزيز انفصلت مؤخرًا عن رجل الأعمال محمد حلاوة الذي تزوج من الفنانة الشابة ريهام حجاج بعد ذلك.

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