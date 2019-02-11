منها السبب.. 5 أخطاء يرتكبها الآباء مع أطفالهم عند الانتقال إلى مكان جديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- فاطمة خالد:

لا شيء يمكن أن يصيب أبناؤك بالقلق والرفض بقدر إخبارهم بأنك تنتقل إلى مكان جديد، وهنا يقع الآباء في كثير من الأخطاء الشائعة، يستعرضها لك "الخليج 365" في 5 نقاط، وفقًا لموقع unpakt :

1- عدم إخبارهم عن سبب الانتقال

من الأخطاء التي يقع فيها الآباء، إذ يجب أن يجتمع بأطفاله لشرح سبب الانتقال بصراحة، والإجابة عن الأسئلة المتعلقة بأصدقائهم والحياة التي استقروا بها، وكيف يمكنهم الانخراط في حياة ومدرسة وأصدقاء جدد.

2- الانتظار حتى اللحظة الأخيرة لإخبارهم

أيضا هذه النقطة من الأخطاء الشائعة التي يقع في البعض، وهو ما يُعرض الأولاد للقلق ويترك انطباعًا لديهم برفض الانتقال إلى المكان الجديد، لذا يجب إخبارهم في وقت مبكر، ومحاولة جعلهم يتحمسون للمنزل والبيت الجديد بذكر وتعداد مميزاته.

3- تحاول أن تفعل كل شيء بنفسك

إذا كنت تريد أن تجعل خطوة الانتقال سهلة وممتعة لأطفالك، يجب ألا تفعل كل شيء بنفسك أنت وأولادك، فلا تُرهقهم في حمل الحقائب والصناديق، فقط استأجر عمالًا أو شركة لنقل الأثاث والأغراض أو أطلب مساعدة أصدقائك وأقرابك، واجعل أطفالك يركزون على اختيار تفاصيل ترتيب حجراتهم ووضع لمسات الديكور الأخيرة.

4- تحزيم حقائبهم

من الخطأ أن تفعل كل شيء بدلًا من أبنائك حتى لا يشعروا بالسيطرة، اجعلهم يحزمون حقائبهم الخاصة، ويضعون أغراضهم أو ألعابهم كلها، كما يجب أن تجعلهم يتناقشون ليختاروا غرفهم الجديد، دون فرض منك.

5- عدم الاستعداد للسفر

إذا كان الانتقال سيتطلب منك السفر إلى مكان آخر يجب أن تكون مستعدًا للرحلة مع أطفالك عن طريق أخذ وجبات خفيفة، وقسط من الراحة في الطريق، حتى يكونون مسترخين عند وصلهم إلى المنزل.