سما المصري تثير الجدل من جديد على «إنستجرام»: «صباح البوس»

نشرت سما المصري، صورة جديدة لها عبر صفحتها الشخصية عبر "إنستجرام"، وعلقت: "صباح البوس.. كل واحد يبوس اللي جنبه بسرعة بوسة أخوية .. العمر لحظة". يذكر أن الفنانة سما المصري أعلنت من فترة قصيرة، عبر "السوشيال ميديا" عن ابتعادها عن نشر أي صور أو فيديوهات مثيرة وتفكيرها في ارتداء الحجاب، وفي آخر تصريحات لها قالت إنها تتعمد في بعض الأحيان "استفزاز الناس حتى بعد ما توبت عن الفيديوهات والصور المثيرة انتقدني البعض بسبب ظهوري بملابس فرعونية في مهرجان القاهرة السينمائي". ​

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