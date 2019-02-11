سيدة إثيوبيا الأولى تدعو إلى الاهتمام بأطفال إفريقيا المحتاجين

حثت السيدة الأولى الإثيوبية زيناش تايشو، الأفارقة على الاهتمام بالأطفال المحتاجين والفقراء والمسنين في اجتماع عام لمنظمة السيدات الأولى الإفريقيات ضد فيروس نقص المناعة البشرية "الإيدز"، الذي يعقد في أديس أبابا اليوم.

وفي حديثها في الاجتماع الذي يعقد تحت عنوان "التعاون من أجل تحويل إفريقيا وتلبية احتياجات السكان الضعفاء"، قالت إن الأفارقة بحاجة إلى إعطاء الحب وإيلاء الاهتمام الواجب للمواطنين الضعفاء.

وأوضحت تايشو: نحن نقدم الدعم للأشخاص ذوي الإعاقة فضلا عن الأطفال المحرومين والفقراء والمسنين، مشيرة إلى أن هناك خطة لبناء 22 مدرسة، وأن 15 منها قد بدأت بالفعل.

فيما ذكرت وكالة الانباء الإثيوبية: أُنشئت منظمة سيدات إفريقيا الأوائل ضد فيروس نقص المناعة البشرية "الإيدز" من قبل السيدات الإفريقيات الأوائل في عام 2002 كصوت جماعي للضعفاء من النساء والأطفال المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية "الإيدز" في القارة الإفريقية.

ومنذ بدايتها حولت منظمة السيدات الإفريقيات الأوائل ضد فيروس نقص المناعة البشرية "الإيدز" نفسها من منتدى للأفكار إلى مؤسسة قادرة على توفير القيادة الواسعة اللازمة على مستوى القارة وذلك لإحداث تغيير في حياة الشعوب.

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