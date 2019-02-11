بالصور| نشوى مصطفى تدعو إلى التبرع للمعهد القومي للأورام: جهة موثوق بها

دعت الفنانة نشوى مصطفى، الجميع للتبرع للمعهد القومي للأورام، بعد أن شاهدت الأعداد الهائلة المترددة عليه، قائلة: "المعهد أنسب مكان لتلقي أي تبرعات أو صدقات وخصوصا أنه جهة حكومية موثوق فيه وتشرف عليه الرقابة الإدارية ليل نهار".

وقالت نشوى في بيان صحفي: "من أكثر الجهات التي تحتاج إلى دعم وتبرعات الشعب المصري كله أفراد وشركات، لأنه يعالج كل المرضى من مختلف الأعمار بالمجان ومن واجبنا دعمه لتخفيف قوائم الانتظار".

وأجرت الفنانة نشوى مصطفى، تحليل "فيروس سي" ضمن حملة "100 مليون صحة"، وذلك خلال زيارتها المعهد القومي للأورام، مؤكدة أنها سوف تعاود الزيارة مرة أخرى.

وكعادتها نشرت حالة من البهجة أثناء جولتها داخل المعهد، وحرصت على المرور على كل الأقسام، مشيدة بمستوى ودور الصيدلية الإكلينيكية.

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