أحلام تعلن عن إطلاق "ماركة مكياج" تحمل اسمها

أعلنت المطربة الإماراتية أحلام الشامسي، إطلاق خط أدوات تجميل يحمل اسمها، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وكتبت "أحلام": "أول مطربة عربية سيكون اسمها عالمياً في عالم المكياج، وماركة تحمل اسمها"، مضيفة: "قريباً.. تابعوني على هذا الحساب لجديدي". وأرفقت الفنانة الإماراتية صورة لها بأزياء بيضاء، وأطلت بشعر أسود قصير، ومكياج "سموكي"، فضلا عن ارتدائها عدسات لاصقة زرقاء. وتفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع المنشور، الذي حصد آلاف تسجيلات الإعجاب، خلال الساعات الماضية، بالإضافة إلى مئات التعليقات أبرزها: "بالتوفيق ليكي"، و"إنتي المكياج بيخليكي واحدة تانية"، و"لا أرجوكي بلاش، كفايا المكياج اللي بتظهرلنا بيه". ​

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