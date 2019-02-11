إطلالات نجوم الصف الأول في أسبوع نيويورك الموضة 2019

أثبت أسبوع الموضة في نيويورك 2019، أن الإبداع لا حدود له في مجموعة خريف / شتاء 2019 ، لكن بعيدًا عن المجموعات الفاخرة ومصممي المجموعات المختلفة في العرض، فقد حضر العرض هذا العام، مجموعة من النجوم الذين يستحقون مزيد من الاهتمام.

وبعيدًا عن بيلا حديد، التي خطفت الانتظار عندما ارتدت فستان مذهل من تصميم رالف لورين، العام الماضي، هنا نظرة سريعة على الصف الأمامي في العرض، وكان الصف الأول من نصيب محرري المجلات والأزياء والأخبار ، بالإضافة إلى المشترين بالتجزئة ، ومصممي الأزياء، أمثال كالفن كلاين، وميلي بوبي براون، وكارلا ديليفين بالم، مع بعض ممثلات هوليود، وعارضات، ومغنيات.

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ومن الممثلات، ظهرت الأميركية ناتاليا ديير، ومن العارضات، تواجدت البريطانية بوبي دوليفينغي، وقد التقطا صورة سويًا،كما شوهدت الممثلة، ريني كواللي وأنجيلا سارافيان في الصف الأمامي مع أثواب فاخرة، أثناء عرض أزياء بروك، أما فيكتوريا جاستس ونيكي هيلتون، ظهرن في أثواب بالأبيض والأسود بجانب بعضهما، أثناء عرض باميلا رولاند، وبالنسبة للعارضة تيس هوليداي وخبير المكياج، باتريك ستار، فقد شوهدا في الصف الأمامي في عرض بادغلي ميشكا.

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