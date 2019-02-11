«قروض وإعفاء من الضرائب».. المجر تمنح تسهيلات مالية للأزواج مقابل الإنجاب

قررت حكومة المجر، منح تسهيلات مالية للأزواج، بهدف التشجيع على زيادة الإنجاب لتعويض هذه الفجوة.

ومن جانبه، أعلن رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، عن إعفاء أي أم مجرية لأربعة أطفال أو أكثر من ضريبة الدخل مدى الحياة، في إطار خطط حكومية لزيادة عدد المواليد.

وتشمل الخطط منح قروض منخفضة الفوائد للأزواج والزوجات الشباب على أن يتم إسقاطها بمجرد إنجابهم ثلاثة أطفال.

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وشدد رئيس الوزراء، على أن التسهيلات المالية تأتي كوسيلة لحماية مستقبل البلاد الديموغرافي دون الحاجة إلى الاعتماد على الهجرة.

وأعلن أوربان، المعروف بمناهضته للهجرة، عن مجموعة إجراءات في مقدمها خفض الضرائب ودعم الأسر لمساعدتها في إنجاب عدد أكبر من الأطفال، في خطوة اعتبر أنها تعالج مشكلة تراجع عدد السكان في بلاده بدل اللجوء إلى استقبال مهاجرين.

وفي خطابه عن حال الأمة في بودابست، قال أوربان إنّ انتخابات مايو للبرلمان الأوروبي تعتبر "مفترقا تاريخيا" لأوروبا.

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