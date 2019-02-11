قررت حكومة المجر، منح تسهيلات مالية للأزواج، بهدف التشجيع على زيادة الإنجاب لتعويض هذه الفجوة.
ومن جانبه، أعلن رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، عن إعفاء أي أم مجرية لأربعة أطفال أو أكثر من ضريبة الدخل مدى الحياة، في إطار خطط حكومية لزيادة عدد المواليد.
وتشمل الخطط منح قروض منخفضة الفوائد للأزواج والزوجات الشباب على أن يتم إسقاطها بمجرد إنجابهم ثلاثة أطفال.
وشدد رئيس الوزراء، على أن التسهيلات المالية تأتي كوسيلة لحماية مستقبل البلاد الديموغرافي دون الحاجة إلى الاعتماد على الهجرة.
وأعلن أوربان، المعروف بمناهضته للهجرة، عن مجموعة إجراءات في مقدمها خفض الضرائب ودعم الأسر لمساعدتها في إنجاب عدد أكبر من الأطفال، في خطوة اعتبر أنها تعالج مشكلة تراجع عدد السكان في بلاده بدل اللجوء إلى استقبال مهاجرين.
وفي خطابه عن حال الأمة في بودابست، قال أوربان إنّ انتخابات مايو للبرلمان الأوروبي تعتبر "مفترقا تاريخيا" لأوروبا.
كانت هذه تفاصيل خبر «قروض وإعفاء من الضرائب».. المجر تمنح تسهيلات مالية للأزواج مقابل الإنجاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.