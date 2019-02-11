بصورة أمام الكعبة وعبارات رومانسية.. حسين الشحات يحتفل بعيد ميلاد زوجته

هنأ لاعب النادي الأهلي حسين الشحات، زوجته إسراء عادل، بعيد ميلادها، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتب "الشحات": "قلبي يا ناس كل سنة وأنتي طيبه يا حبيبتي وأم عيالي، وعقبال ألف سنة إن شاء الله، والسنة دي تحققي كل اللي نفسك فيه"، وتابع: "عقبال أما نشوف أحمد وآسر (بودّي وأوتي) أحسن الناس بإذن الله، ربنا يخليكي ليا يا حبيبتي، وميحرمنيش منك أبداً بحبك أوي"، مرفقًا صورة قديمة لهما أمام الكعبة.

ومن جانبها، ردت "إسراء" في تعليق على المنشور، قائلة: "وأنت طيب يا قلبي، ربنا يخليك ليا، ونفضل مع بعض على طول ويخلي أحمد وآسر لينا، إن شاء الله نفرح بيهم".

وتفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع التهنئة، التي حصدت خلال الساعات الماضية، على آلاف تسجيلات الإعجاب والتعليقات المهنئة لزوجة لاعب الأهلي بعيد ميلادها، متمنين لها حياة أسرية سعيدة.

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