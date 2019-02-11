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لفتت الفنانة المكسيكية تاليا،، الأنظار، بمجموعة صور لها، خلال مشاركتها في حفل العشاء المنعقد على هامش، حفل توزيع جوائز "جرامي" في دروته الـ61، المنعقد فجر أمس بتوقيت القاهرة.
وظهرت تاليا بفستان "أوف شولدرز"، الذي تميز بأنه طويل وذو فتحتين جانبيتن، فضلا عن أنه مزين بـ"الريش" في منطقة الصدر، ومزود بحزام رفيع، من توقيع دار الأزياء العربية "لابورجوازي".
يقام حفل توزيع جوائز الجرامي في فبراير من كل عام، ويشبه إلى حد بعيد حفل توزيع جوائز الأوسكار الخاصة بالسينما، وحفل توزيع جوائز إيمي الخاصة بالمسلسلات، وحفل جائزة توني الخاصة بالمسرح، لكن جرامي تعني فقط بالموسيقى.
يذكر أن أول احتفال خاص بجائزة الجرامي كان في 4 مايو 1959 تكريما وتشريفا للموسيقيين المبدعين في أعقاب سنة 1958.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور| فنانة مكسيكية ترتدي فستانا من توقيع دار أزياء عربية في حفل "جرامي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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