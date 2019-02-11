قطع أسبوع الموضة النيويوركي لخريف 2019.. حادة جريئة وبألوان نابضة بالحياة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - انطلق أسبوع موضة نيويورك حديثًا، ولفتتْ عروضه الانتباه منذ بداية فعالياته، فمن الأزياء والأحذية إلى الإكسسوار، تميّزتْ العروض بتصاميم استثنائية، وألوان نابضة بالحياة، فمن براندون ماكسويل إلى كريستيانو سيريانو.

نقدّم لكِ هنا، أبرز إطلالات أسبوع موضة نيويورك 2019 حتى الآن:

براندون ماكسويل

تميّز العرض بالتنوّع، حيث جمع بين التصاميم الجريئة والناعمة، والفساتين والجمبسوت، بالإضافة إلى الألوان الزّاهية، مثل السيموني والأخضر، والأحمر.

سيلف بورتريت

لفتتْ هذه العلامة، الأنظار بتصميماتها للجمبسوت، والتي كان الأسود غالبًا عليها، ولفتنا التصميم المخمليّ الأوف شولدر، والذي تميّز بلونه المنعش، وتصميمه المختلف.

كريستيانو سيريانو

قدّم تصاميم مميّزة، تليق بالسيدة الأنيقة، وغير التقليدية أيضًا، حيث طغتْ صيحة المونوكروم على تصاميم الفساتين، كما كانت الألوان القوية واللافتة، مثل الأخضر، والأرجواني مسيطرة، بالإضافة إلى هذا التصميم الجذّاب للجمبسوت.

لونج شامب (لونشام)

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برزتْ تصاميم الفساتين القصيرة، ذات الياقة المرتفعة، والألوان الدافئة، تناسب خريف 2019، كما تمّ تنسيقها مع البوت الطويل، لتبدو أكثر دفئا.

كيارا بوني

من بين تصاميم كيارا الجذّابة، لفتنا تصميم هذه البدلة بأناقتها المخملية، ولونها المميّز، الذي طغى على كامل إطلالة العارضة.

كيم شوي

سيطرت صيحة التاي داي على العرض، كما تميّزتْ بعض التصاميم، بالجمع بين عدّة ألوان صارخة.

جيرمي سكوت

على الرّغم من الغرابة، التي سيطرت على العرض، إلا أنّ التصاميم لفتت الأنظار، خاصّة لأنّ الأسود، والرّمادي سيطرا على معظم القطع، التي تزيّنت بالعبارات والكلمات.