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متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يصادف أسبوع الموضة في نيويورك، شهر فبراير، حيث تنخفض درجات الحرارة إلى أقصاها، ولهذا السّبب، فإنّ القطع الخارجية هي من أبرز القطع التي يركّز عليها روّاد هذا الحدث، وتسترعي اهتمام الصّحافة العالمية.
رصدنا، منذ انطلاق أسبوع الموضة النيويوركي، سيطرة المعاطف الطويلة الملوّنة، والمطبّعة، والمريحة على إطلالات نجمات ستايل الشارع، من السترات الخضراء المزركشة، إلى المعاطف الملتفة بظلال النيون المشرقة.
ونجحتْ نجمات ستايل الشارع، في تنسيق هذه القطع الخارجية، الملفتة للأنظار، مع قطع أخرى جذّابة بنفس القدر، مثل زيّ كامل بطبعة جلد الثعبان، من الرأس إلى أخمص القدمين، أو سروال بطبعة الكاروهات، مع أحذية البوت العسكريّ المكتنز.
اكتشفي معنا، أبرز إطلالات ستايل الشارع، من اليوم الثالث من أسبوع الموضة في نيويورك.
كانت هذه تفاصيل خبر المعاطف الضّخمة تقتحمُ أسبوع الموضة في نيويورك.. شاهدي! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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