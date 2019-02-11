أمور يجب تجنبها خلال الحمل.. أبرزها «السناكس» والشوكولاتة

تتضارب الأقوال حول المرأة الحامل وتغذيتها، فنجد الجدات يقنعنّ الفتيات بمضاعفة كمية الطعام بحجة أنها تغذي المرأة والجنين، بينما الفتاة في يومنا هذا باتت تقبل على عيادات التغذية للاستشارة والنصيحة من أجل المحافظة على صحتها ورشاقتها.

جاء ذلك خلال التقرير الذي أذاعته فضائية "الغد" حول الاعتناء بصحة المرأة في أثناء فترة الحمل.

وقالت الدكتورة أمل حداد، خبيرة التغذية، إنَّه يجب على النساء الحوامل أن ينتبهنّ إلى إيقاع التوازن بين نوعية الأغذية التي يتناولنها بحيث تحتوي على كل العناصر الغذائية المتكاملة؛ دون المبالغة في تناول الحلويات أو المأكولات ذات سعرات حرارية مرتفعة، لافتة إلى أنَّ التدخين يضر بصحة المرأة الحامل.

وأشار التقرير، إلى أنَّه لابد من منع الأطعمة المهدرجة والمحمصة والشكولاتة والأملاح في أثناء فترة الحمل، بالإضافة إلى أنَّ ممارسة الرياضة لها فائدة كبيرة في عملية بسط العضلات، مع التركيز على تناول الخضروات والفواكه بكميات مناسبة.

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