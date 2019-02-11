"القومي للمرأة" يطلق سلسة من الأفلام الوثائقية بعنوان "عالمات النيل"

وجه المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه، التهنئة إلى كل امرأة وفتاة مصرية تعمل أو تدرس في أحد المجالات العلمية المختلفة، وذلك بمناسبة اليوم الدولي للمرأة والفتاة في ميدان العلوم، الذي يحتفل به العالم في الحادي عشر من فبراير من كل عام، ويأتى تأكيدا على دور النساء ومساهمتهن في مجالات العلوم المختلفة، وأهمية هذه المشاركة في تطوير المجالات العلمية المختلفة، ما سيشكل فارقاً مهماً على هذا الصعيد.

وتتقدم الدكتورة مايا مرسي، بتحية تقدير واعتزاز لكل امرأة وفتاة مصرية على ما يبذلنه من جهود للنهوض بالمجالات العلمية المختلفة، ولإيمانهن بأنفسهن وبقدراتهن وإمكانياتهن وأهمية مساهمتهن في هذه المجالات العلمية المتخصصة وخروجهن من الصورة النمطية لعمل المرأة.

وبدورها، قالت الدكتورة مايا مرسي، إنه بهذه المناسبة يطلق المجلس القومي للمرأة على صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بدءا من اليوم وتحت عنوان "عالمات النيل"، سلسلة من الأفلام الوثائقية لعدد من العالمات المصريات المتخصصات في مجالات علمية مختلفة تتضمن مجالات مثل: "الطب، الكيمياء، الهندسة، التحليل الطبية، المعادن والفلزات ... وغيرها من المجالات العلمية".

وأوضحت، أن هذه الأفلام الوثائقية تناقش النجاحات التي حققتها العالمات في المجال العلمي، والجوائز والتكريمات اللاتي حصلن عليها خلال مشوارهن العلمي المتميز، كما توثق من خلالها تجربتهن ودورهن في إثراء البحث العلمي داخل مصر وخارجها، بالإضافة إلى إبراز أهمية دور الرجل في حياتهن ودعمه ومساندته لهن من أجل الوصول إلى ما وصلن اليه.

وأضافت الدكتورة مايا مرسي، أن هذه الأفلام تأتي ضمن الحملات التوعوية التي ينفذها المجلس وتهدف إلى إبراز الدور الفاعل للمرأة المصرية في شتى المجالات ومنها العلمية باعتبارها مكون أساسي لتنفيذ استراتيجية تمكين المرأة المصرية 2030 التي تسعى إلى تمكين وتعزيز مشاركة النساء والفتيات بشكل كامل، وعلى قدم المساواة في جميع المجالات ومن بينها التعليم والتدريب والعمالة وعمليات اتخاذ القرارات في مجال العلوم.

وأكدت ضرورة الاعتماد على جميع أفراد المجتمع من نساء ورجال من أجل أن يقوم هذا المجتمع على أساس سليم.

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