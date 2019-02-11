بالصور| دوقة بريطانيا بفستان أبيض مكشوف في مهرجان "بافتا" السينمائي

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لفتت الدوقة كيت ميدلتون الأنظار، خلال حضورها حفل توزيع جوائز "بافتا" السينمائي، بصحبة زوجها الأمير البريطاني وليام، وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن والغناء في العالم.
وأطلت "كيت" بفستان أبيض دون أكمام، الذي تميز بأنه "مكشوف" من أعلى الكتف الأيمن، وطويل، ومصنوع من "شيفون"، فيما أطل زوجها ببدلة "كلاسيكية".
يشار إلى أن "بافتا"، هي اختصار للحروف الأولى من "الأكاديمية البريطانية لفنون الأفلام والتليفزيون"، التي تعد منظمة خيرية بريطانية تعقد جوائز سنوية، تكرم فيها الأعمال المميزة في مجال السينما والتليفزيون والرسوم المتحركة.
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