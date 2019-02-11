نيللي كريم تنشر صورتها مع سيرين عبد النور: "مع أروع سيدة"

هنأت الفنانة نيللي كريم، الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور، أثناء تكريمها في مهرجان "ضيافة"، في دورته الثالثة المقامة بدبي، وذلك عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

ونشرت صورة تجمعها بالفنانة سيرين عبد النور، وعلقت على الصورة: "مع أروع سيدة وأروع ممثلة، سعيدة إننا التقينا تهانينا على الجائزة تستحقينها".

وكرمت نيللي كريم وسيرين عبدالنور، بمهرجان "ضيافة" الذي أقيم يوم الجمعة الماضي بمدينة دبي الإماراتية.

يذكر أن نيللي كريم ستخوض السباق الرمضاني بمسلسل من إنتاج شركة العدل، وكانت تعاقدت مؤخرا عليه ومن المقرر أن يشاركها البطولة الفنان آسر ياسين.

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