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صعدت طفلة أمريكية، تدعى "هيلينا فلوريس"، تبلغ من العمر 4 أعوام، لأعلى نافذة بشقتها بالطابق الرابع، في مبنى سكني بحي "برونكس"، لتفقد توازنها وتسقط جثة هامدة على الأرض.
حدثت تلك الواقعة خلال الفترة التي كانت تأخذ والدة "هيلينا"، قسطًا من الراحة وقت القيلولة، وحاول أحد الجيران مساعدة الطفلة واتصل بالإسعاف على الفور لمحاولة إنقاذ حياتها، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
وجرى نقل الفتاة إلى مستشفى "لينكولن"، وفور وصولها أعلن الأطباء خبر وفاتها، وخلال التحقيقات لم توجه الشرطة الاتهامات لأي شخص بتهمة قتلها أو وفاتها.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور| والدتها كانت في "قيلولة".. وفاة طفلة أمريكية سقطت من الطابق الرابع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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