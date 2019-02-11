«الستات تكسب».. المرأة تتميز بارتفاع مستوى هرمونات الخصوبة مقارنة بالرجل

أكدت نتائج دراسة أجريت في جامعة فاندربيلت الأمريكية، أن إدمان المرأة للمخدرات بأشكالها المختلفة يمر بعملية مختلفة عن الرجل ويؤدي ذلك إلى سهولة وقوعها في فخ الإدمان.
وأوضحت أن المرأة تتميز بارتفاع مستوى هرمونات الخصوبة مقارنة بالرجل، كما أنها تتعلم أسرع منه عادة، ويجعلها ذلك أكثر عرضة إلى الإدمان.
وبحسب الدراسة التي نشرت في دورية "نيوروسيكوفارماكولوجي"، ينبغي فهم الطريقة التي تقع فيها المرأة في دائرة الإدمان من أجل توفير العلاجات المناسبة.
وأجرى فريق البحث تجارب على الفئران أظهرت أنه عند ارتفاع مستوى هرمونات الخصوبة تكون الإناث أكثر عرضة للاستجابة لمؤثرات الإدمان من أجل الحصول على الكوكايين.
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