إيمي آدامز تظهر بإطلالة جذَّابة خلال "BAFTA Nominees"

تنطلق حفلة توزيع جوائز أكاديمية EE البريطانية للأفلام "BAFTA" الأحد، لكن مساء السبت توجه المشاهير إلى قصر كنسينغتون فيلندن لحضور حفلة توزيع جوائز أكاديمية Nespresso British Academy Film Awards، "BAFTA Nominees" التي تسبق حفلة جوائز BAFTA لعام 2019 في العاصمة البريطانية لندن.

أذهلت الممثلة إيمي آدمز، البالغة من العمر 44 عاما، الحضور بفستانها الأسود الأنيق الذي أبرز منحنيات جسدها المثير، عندما انضمت إلى النجمة الكوميدية ميليسا مكارثي، 48 عاما، وراشيل ويز، 48 عاما، على السجادة الحمراء، وكانت الممثلة نادرا ما تظهر بفستان كلاسيكي، والذي يتميز بأكمام أنيقة وخط عنق حاد، ونسقت معه زوجا من الأحذية السوداء المدببة من الأمام ذات كعب عالٍ.

اختارت النجمة تصفيفة شعر مناسبة لإطلالتها إذ ظهر شعرها الأحمر اللامع في تجعيدات ساحرة منسدلا على جانب واحد، ليسمح بعرض أقراط اللؤلؤ المكسوة بالجواهر.

بدت الممثلة ذات العيون الزرقاء متألقة تحت أضواء الكاميرات بمكياجها الناعم وظلال العيون البنية اللون، ولإكمال مظهرها اختارت إيمي الأساور المرصعة بالجواهر، والتي أعطت لمسة عصرية لإطلالتها الكلاسيكية الأنيقة، كما ظهرت ميليسا مكارثي، البالغة من العمر 48 عاما، وهي في طريقها عبر السجادة الحمراء ترتدي سترة سوداء ذات أزرار بيضاء مميزة تضفي تباينا واضحا والتي نسقتها مع بنطلون واسع باللون الأسود.

صففت ميليسا شعرها البني في تجعيدات بسيطة ومكياج هادئ، في حين وضعت لمسة من أحمر الشفاة اللامع وأكملت إطلالتها الساحرة بأقراط ذهبية أنيقة، كما ظهر الممثل ريتشارد جرانت، 61 عاما، إلى جانب ميليسا ببدلة أنيقة باللون الأزرق وقميص مخطط وأحذية باللون الأزرق الفاتح، كما بدت راشيل وايز، 48 عاما، بإطلالة منعشة بينما كانت تلبس فستانا غير عادي باللونين الأسود والأبيض، والذي نسقتها مع زوج من أحذية الفخذ العالية.

اختارت الممثلة المولودة في لندن، التي رشحت لجائزة BAFTA عن دورها في فيلم The Favorite، فستانا على شكل فساتين الدمى باللون الأبيض ظهر فيه اللون الأسود لامعا في المنتصف.

ونسقت راشيل فستانها مع زوج من الأحذية الفخذ العالية من الجلد ذات الكعب العالي، والتي أعطتها مظهرا عاما غير رسمي.

وصففت النجمة شعرها الطويل ذا اللون البني في شكل ذيل حصان مع المكياج الناعم والبسيط، مع إضافة لمسة من أحمر الخدود وأحمر الشفاة الوردي اللامع الذي أضفى لمسة نهائية ساحرة، كما خطفت النجمة الأميركية-البريطانية لوسي بوينتون الأنظار بإطلالتهاالبيضاء برفقة حبيبها النجم ذي الأصول المصرية رامي مالك، حيث ارتدت تنورة قصيرة وسترة بيضاء ذات أكمام طويلة، بينما زُيِّنت حوافه بخطوط سوداء، وأكملت إطلالتها بحقيبة يد صغيرة بيضاء من توقيع العلامة التجارية "غوتشي".

وبدا رامي مالك، 37 عاما، ولوسي بوينتون، 25 عاما، كأنهما صورة للحب الحقيقي وهما يحضران حفلة ما قبل حفلة BAFTA في قصر كنسينغتون، وأظهر رامي مالك ملامحه الرائعة عندما كان يحدق في عيني حبيبته لوسي بينما تلتقط عدسات الكاميرات بعض الصور المذهلة لهما.

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