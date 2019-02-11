كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 11 فبراير 2019 11:35 صباحاً - عطاء بمليار دولار يطرحه البنك المركزى المصرى اليوم

يطرح البنك المركزي المصري عطاء بالعملة الأمريكية بمقدار مليار دولار اليوم الإثنين.

ووفقا للموقع الرسمي للبنك المركزي المصري فإن أجل استحقاق العطاء يبلغ نحو 364 يومًا حيث ينتهي في الحادي عشر من شهر فبراير 2020.

جدير بالذكر أن الإقبال على عطاءات البنك المركزي التي يطرحها نيابة عن وزارة المالية شهدت إقبالًا كبيرًا حيث باع في شهر يناير الماضي نحو 854.1 مليون دولار بفائدة 3.7%.

وأعلن البنك المركزى المصرى ارتفاع أرصدة الاحتياطي النقدى لتصل إلى 42.616 مليار دولار في نهاية يناير، بارتفاع قدره 55 مليون دولار عن الشهر السابق، حيث كان الاحتياطي النقدي 42.551 مليار دولار في ديسمبر 2018.