كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 11 فبراير 2019 11:35 صباحاً - الحنينة " كارداشيان " تطلق مبادرة لتوفير فرص عمل للسجناء

أعلنت نجمة تليفزيون الواقع الأمريكية كيم كاردشيان، عن مبادرة جديدة، ضمن جهودها فى مجال إصلاح السجون الأمريكية، حيث قالت خلال ظهورها فى برنامج "The Tonight Show" مع جيمى فالون، إنها ستسعى لتوفير فرص للسجناء المطلق سراحهم حديثًا، للعمل معها فى مشاريعها التجارية القادمة، بحسب ما نشرته صحيفة "إندبندنت".

وناقشت كيم كاردشيان، خلال البرنامج التليفزيونى، العمل الذى أنجزته حتى الآن فيما يتعلق بنظام العدالة الجنائية فى الولايات المتحدة، حيث قالت "هناك عمل لايزال يتعين القيام به، والخطوة التالية هى مساعدة الأشخاص الذين تم احتجازهم فى الحصول على وظائف".

وأضافت نجمة تليفزيون الواقع الأمريكية، "أعتقد أن هناك وصمة عار على الأشخاص الذين يوظفون أشخاصًا مسجونين سابقًا"، فيما قال رجل الإعلام الاجتماعى، فالون، "أعتقد ذلك، كما تعلمون، دون أن يعرف الناس حقيقة قصتهم وتاريخهم حول ما مروا به".

وتكمن المشكلة - حسب كيم كاردشيان - فى جزئه الأول، فى الأحكام التى صدرت عن بعض الأشخاص المحتجزين بسبب جرائم لم يرتكبوها، مضيفة "هناك الكثير من الناس المحتجزين مدى الحياة، بسبب القتل، وربما كان هؤلاء موجودين بجوار شخص ما، وكانت هناك مجموعة من الناس واندلع قتال، ولسوء الحظ مات شخص، لكن هؤلاء لم يضربوا الشخص، ولم يكن لديهم سلاح".

وقالت كاردشيان -التى سبق لها أن التقت بالرئيس ترامب لمناقشة القضية- إنها تريد أن تتعاون مع الشركات التى تعمل مع الأشخاص المحتجزين سابقًا للعثور على وظائف فور صدورها، حيث قال مالك إحدى الشركات، "أحب أن أوظف أشخاصًا مسجونين سابقًا، وأحب نشر هذه الرسالة التى تفيد بأن الشركات الأخرى والشركات الكبيرة يمكنها فعل ذلك أيضًا".